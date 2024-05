Liderança renovada na Polícia Militar de Joinville

ND Mais |Do R7

A Polícia Militar de Joinville passa por uma mudança significativa com a chegada de um novo comandante para o 1º Batalhão de Pronta Resposta. Essa renovação na liderança promete trazer novas estratégias e direcionamentos para fortalecer a segurança na região. Acompanhe as informações sobre essa transição e as expectativas para o futuro da polícia em Joinville.

