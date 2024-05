Mais da metade dos municípios de SC fechou 2023 devendo mais do que arrecadou Mais da metade dos municípios de Santa Catarina, cerca de 59%, fechou 2023 devendo mais do que arrecadou, apontou o levantamento...

Mais da metade dos municípios de Santa Catarina, cerca de 59%, fechou 2023 devendo mais do que arrecadou, apontou o levantamento do CNM (Conselho Nacional dos Municípios), divulgado nesta terça-feira (7). O resultado foi o menor superávit do Estado em 14 anos, R$ 98 milhões.

