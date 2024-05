ND Mais |Do R7

Mbappé surpreendido com estátua de cera perfeita Mbappé se surpreendeu com uma estátua de cera inaugurada no museu da Madame Tussauds, em Londres. A obra mostra o craque, que deve...

Alto contraste

A+

A-

Mbappé se surpreendeu com uma estátua de cera inaugurada no museu da Madame Tussauds, em Londres. A obra mostra o craque, que deve se tornar jogador do Real Madrid na próxima temporada, com fidedignidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Quem é o Mbappé? Jogador fica em choque com perfeição de estátua; veja a foto!

• Pedreiro ensina técnica brilhante para aplicar calfino nas paredes: ‘melhor explicação’

• ‘BatCão?’: Golden Retriever viraliza ao ser super-herói da residência



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.