Médica infectologista orienta voluntários para ajuda no RS - Saiba como ajudar! Com a situação no Rio Grande do Sul, muitas pessoas estão querendo ajudar os moradores afetados, e é esperado que muitos voluntários...

Alto contraste

A+

A-

Com a situação no Rio Grande do Sul, muitas pessoas estão querendo ajudar os moradores afetados, e é esperado que muitos voluntários se dirijam à região neste fim de semana.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Bombeiros de Blumenau atuam nos resgates no Rio Grande do Sul

• Momento especial: mães da Casa Guido desfrutam de sessão de cinema inesquecível

• Médica infectologista orienta voluntários para ajuda no RS



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.