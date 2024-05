ND Mais |Do R7

Médicos questionam a necessidade de medicamentos preventivos em enchentes Cirurgião plástico Rodrigo D`eça Neves, em conversa com um outro colega, Dr. Aragão, ambos de Floripa, em grupo de WhatsApp, se mostrou...

Alto contraste

A+

A-

Cirurgião plástico Rodrigo D`eça Neves, em conversa com um outro colega, Dr. Aragão, ambos de Floripa, em grupo de WhatsApp, se mostrou curioso, pois com 56 anos de exercício médico, somados a outros 50 anos de experiência do Dr. Aragão, confessam nunca terem visto uma "epidemia" de leptospirose em nenhuma enchente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Integrante de organização criminosa e suspeito por assalto a mão armada é preso em Blumenau

• Os verdadeiros heróis da catástrofe gaúcha

• FOTOS: Serra registra geadas e quarta-feira deve ser dia mais frio já registrado no ano em SC



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.