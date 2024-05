ND Mais |Do R7

Menina de 4 anos compartilha 'looks' recebidos de doações às vítimas de enchentes no RS Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a pureza de uma menina de 4 anos, chamada Aurora, afetada pelas enchentes que assolam...

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a pureza de uma menina de 4 anos, chamada Aurora, afetada pelas enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. A família da pequena precisou deixar o lar às pressas, apenas com a roupa do corpo, e por isso as doações foram extremamente importante para eles neste momento.

