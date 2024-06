ND Mais |Do R7

Menu italiano em destaque no Festival Floripa Gourmet As melhores opções no cardápio tradicional italiano estão no Festival Floripa Gourmet. A Feito Pizzas e Massas, presente na Pedra...

As melhores opções no cardápio tradicional italiano estão no Festival Floripa Gourmet. A Feito Pizzas e Massas, presente na Pedra Branca, em Palhoça, Trindade e Coqueiros, participa mais uma vez, com menu especial para receber o público deste evento, que será realizado de 17 de junho a 16 de julho, na Grande Florianópolis.

