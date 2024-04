Moradores do Belvedere Protestam: Ruas Sem Asfalto e Promessas Não Cumpridas Os moradores do bairro Belvedere, em Santa Catarina, enfrentam uma situação desafiadora com a falta de conclusão das obras de asfaltamento...

Os moradores do bairro Belvedere, em Santa Catarina, enfrentam uma situação desafiadora com a falta de conclusão das obras de asfaltamento em diversas ruas. O que deveria trazer melhorias à qualidade de vida agora se transformou em fonte de problemas, com ruas incompletas, cheias de buracos e sem previsão de conclusão.

