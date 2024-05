Mulher é vítima de violência em São Miguel do Oeste Uma mulher de 42 anos foi arrastada para um matagal e estuprada quando saía para caminhar no início da manhã desta quinta-feira (...

Uma mulher de 42 anos foi arrastada para um matagal e estuprada quando saía para caminhar no início da manhã desta quinta-feira (2), em São Miguel do Oeste, no Extremo-Oeste de Santa Catarina.

