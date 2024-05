Novo alerta do Inmet para o Rio Grande do Sul Após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul diminuir, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta...

Após as fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul diminuir, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um novo alerta, na última terça-feira (7), de grande perigo de tempestade para o Sul do Estado até a próxima semana (14).

