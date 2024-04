Novo medicamento para combater a obesidade chega ao Brasil Um novo medicamento aliado no combate à obesidade estará disponível no Brasil a partir do segundo semestre de 2024, segundo anunciou...

Um novo medicamento aliado no combate à obesidade estará disponível no Brasil a partir do segundo semestre de 2024, segundo anunciou nesta quinta-feira (25), a Novo Nordisk, empresa farmacêutica.

