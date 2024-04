Novos ônibus: linha Monte Serrat/Serrinha inicia operação no Maciço do Morro da Cruz A partir deste domingo, os moradores do Maciço do Morro da Cruz terão mais uma opção de transporte público, com a estreia da linha...

Alto contraste

A+

A-

A partir deste domingo, os moradores do Maciço do Morro da Cruz terão mais uma opção de transporte público, com a estreia da linha Monte Serrat/Serrinha. Os novos ônibus iniciarão suas operações, proporcionando maior mobilidade e acesso à região. Fique por dentro de todos os detalhes com Kelly Borges ao vivo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Empreendedor de Blumenau aposta em bebida milenar e já tem negócio em cinco estados

• Confira o quadro do Cacau Menezes desta sexta-feira

• Boate Kiss, Edifício Joelma e mais: 5 incêndios que marcaram país, como pousada de Porto Alegre



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.