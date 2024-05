ND Mais |Do R7

Operação contra 'central de fake news' no RN cumpre mandados em SC Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (23) cumpriu mandados de busca e apreensão em Garuva, no Norte de Santa Catarina...

Alto contraste

A+

A-

Uma operação deflagrada na manhã desta quinta-feira (23) cumpriu mandados de busca e apreensão em Garuva, no Norte de Santa Catarina, e mira uma “central de fake news” que atuaria para atacar alvos no Rio Grande do Norte. Os mandados foram cumpridos pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado) do MPSC (Ministério Público de Santa Catarina).

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Kate Middleton perdeu 15 kg e está ‘irreconhecível’ devido ao câncer, diz jornal

• Atleta de futsal de Chapecó é convocada para Seleção Brasileira

• Elenco de ‘Motel Destino’ e diretor dançam Aviões do Forró em estreia em Festival de Cannes



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.