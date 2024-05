Operação policial desarticula organização criminosa Uma operação policial resultou na prisão de nove integrantes de uma perigosa organização criminosa. As autoridades agiram de forma...

Alto contraste

A+

A-

Operação policial desarticula organização criminosa

Uma operação policial resultou na prisão de nove integrantes de uma perigosa organização criminosa. As autoridades agiram de forma rápida e eficiente para desmantelar as atividades ilícitas do grupo, trazendo mais segurança para a população local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Mulher é detida após agredir ex-marido com faca em Balneário Camboriú

• Operação policial prende nove integrantes de organização criminosa

• A Força e Determinação de uma Pescadora Artesanal no dia do Trabalhador



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.