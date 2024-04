Partida entre Figueirense e Ferroviário marca estreia do Furacão na Série C A caminhada do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro 2024 começa neste domingo (21), às 16h30, contra o Ferroviário (CE...

A caminhada do Figueirense na Série C do Campeonato Brasileiro 2024 começa neste domingo (21), às 16h30, contra o Ferroviário (CE). O jogo será o primeiro do Furacão na competição.

