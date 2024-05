PM de Joinville age rapidamente e prende assaltante de motorista de aplicativo

ND Mais |Do R7

Um assaltante que havia roubado um motorista de aplicativo em Joinville foi rapidamente detido pela Polícia Militar. As autoridades agiram prontamente após o crime, resultando na captura do suspeito. Felipe Bambace traz todos os detalhes sobre a ação policial e a prisão em flagrante do assaltante na Tribuna do Povo.

