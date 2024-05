Polêmica em torno do show da Madonna e Dazaranha em Floripa A polêmica em torno do show da Madonna em Copacabana continua, com detalhes extravagantes como a passarela do Copacabana Palace até...

Alto contraste

A+

A-

A polêmica em torno do show da Madonna em Copacabana continua, com detalhes extravagantes como a passarela do Copacabana Palace até o palco. Enquanto isso, em Floripa, o show da Camerata Florianópolis com o Dazaranha também chama atenção pelo tamanho do palco, levantando rumores de uma possível vinda da Madonna para comemorar o aniversário da Acafe. Aqui, só Dazaranha oferece show gratuito. Põe na tela, Amarelo!

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos vão poder se vacinar contra a dengue em Blumenau

• Justiça aceita denúncia e prefeito de Barra Velha segue preso pela Operação Travessia

• Confira o quadro do Cacau Menezes desta sexta-feira



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.