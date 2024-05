Polêmica: Esposa de senador assiste show da Madonna como secretária de Turismo Após a repercussão negativa de sua ida ao show da Madonna, no Rio de Janeiro, Catiane Seif, esposa do senador Jorge Seif, afirmou...

Após a repercussão negativa de sua ida ao show da Madonna, no Rio de Janeiro, Catiane Seif, esposa do senador Jorge Seif, afirmou que compareceu ao evento como secretária de Turismo de Santa Catarina. A vice-presidente do PL Mulher no Estado confirmou ainda que convidou Seif para acompanhá-la “como marido e não como senador”.

