ND Mais |Do R7

Polêmica na Seleção Brasileira: Novas recomendações da comissão técnica dividem opiniões As novas recomendações de conduta impostas pela comissão técnica da Seleção Brasileira renderam assunto. Alguns comentários consideraram...

Alto contraste

A+

A-

As novas recomendações de conduta impostas pela comissão técnica da Seleção Brasileira renderam assunto. Alguns comentários consideraram as decisões ríspidas, já outras, acreditam que a seleção está 'entrando no rumo'.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Labellamafia: grife famosa de SC faz demissão em massa sem pagar direitos, dizem funcionários

• Novo mandado de prisão cumprido contra advogado suspeito de facilitar a comunicação de detentos

• Anderson Silva x Chael Sonnen: como assistir a luta de boxe, horário e card completo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.