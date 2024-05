Polêmica no futebol: Xurrasco leva chute de MC Hariel em jogo acalorado O clima esquentou entre o influencer dançarino Xurrasco e o MC Hariel no futebol. Eles disputaram o desafio de MC's de São Paulo...

O clima esquentou entre o influencer dançarino Xurrasco e o MC Hariel no futebol. Eles disputaram o desafio de MC's de São Paulo e Rio na noite desta terça-feira (30) no estádio do Canindé. Teve agressão e tudo.

