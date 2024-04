Polícia apreende dispositivos eletrônicos em operação contra ataque armado

Alto contraste

A+

A-

A Polícia Civil realizou nesta terça-feira (30), a segunda fase da Operação Lixo Ardente, com cumprimento de busca e apreensão na residência de dois suspeitos ligados à execução de um ataque armado a três funcionários de coleta de lixo, além do incêndio em um caminhão no bairro Jurerê Internacional. A operação policial teve sucesso na apreensão de dispositivos eletrônicos dos investigados, ocorrendo em Biguaçu e no bairro Porto da Lagoa, em Florianópolis. As investigações continuam para a terceira fase.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Município do Oeste de SC decreta situação de emergência por causa da dengue

• Câmera flagra suspeito de homicídio tentando invadir a própria casa em Itajaí

• Boxe sem luvas: brasileiro perde, mas fatura R$ 1 milhão em nocaute rápido



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.