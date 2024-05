ND Mais |Do R7

Polícia revela detalhes chocantes sobre duplo homicídio em Itapoá O suspeito que estava foragido após crime que matou duas pessoas em Itapoá, no Norte do Estado, foi preso no Rio Grande do Sul. Outras...

Alto contraste

A+

A-

O suspeito que estava foragido após crime que matou duas pessoas em Itapoá, no Norte do Estado, foi preso no Rio Grande do Sul. Outras três pessoas já haviam sido presas suspeitas de participar do assassinato que deixou corpos enrolados em lona em estrada da cidade.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Solidariedade em dobro: Beto Carrero World promete dobrar doações para o Rio Grande o Sul

• NO AR: Podcast aDiversa debate a correlação entre mulheres, emagrecimento, padrões e gordofobia

• Ver Mais Gourmet: Aprenda a fazer uma torta especial para o dia das mães



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.