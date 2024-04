Prefeito de Balneário Camboriú anuncia pré-candidato em meio a disputa interna no PL O prefeito Fabrício Oliveira (PL) anunciou nesta quarta-feira (17), o nome do seu pré-candidato pela prefeitura de Balneário Camboriú...

O prefeito Fabrício Oliveira (PL) anunciou nesta quarta-feira (17), o nome do seu pré-candidato pela prefeitura de Balneário Camboriú. Ele trava uma disputa com o deputado estadual Carlos Humberto (PL), a indicação do PL na cidade do Litoral Norte do estado.

