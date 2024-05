ND Mais |Do R7

Preocupação em meio à crise: a força do povo gaúcho unido pelo bem

Paulo Alceu: "com tantas ausências do poder público, a maior disputa dos políticos não é entre eles, mas com suas consciências, ao verem o povo gaúcho na sua bravura dando exemplos de sobrevivência de mãos dadas com os brasileiros de todo o país se doando de corpo e alma, mostrando a verdadeira força de um povo unido pelo bem".

