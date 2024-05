Alto contraste

A+

A-

A instabilidade persiste em Santa Catarina devido a uma frente estacionária, causando chuvas fracas e mal distribuídas em grande parte do estado. O meteorologista explica como esse padrão meteorológico afeta as condições climáticas e destaca áreas com alerta de temporais. No sábado (11) o tempo fica estável na maior parte do estado e as temperaturas voltam a subir. Confira também a previsão para os próximos dias e a chegada de uma massa de ar frio que trará mudanças significativas na temperatura. Todas as atualizações do tempo na Central do Tempo aqui na Ndtv.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Acidente e veículo com problema mecânico causam lentidão no trânsito na Grande Florianópolis

• Central do Tempo – confira a previsão do tempo para o final de semana em SC

• Agenda cultural domingo: “Frankenstein” em sessão extra e Samba de Antonieta



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.