Previsão do tempo para Santa Catarina: geada em São Joaquim e risco de temporais

Alto contraste

A+

A-

São Joaquim registra a quinta geada consecutiva, mesmo que de intensidade moderada, no Caminho da Neve. Enquanto isso, o clima se aquece durante a tarde em todo o estado, especialmente no Oeste. No entanto, à noite, a chegada de instabilidades atmosféricas do Rio Grande do Sul traz o risco de temporais nas áreas próximas à divisa. Essa chuva, porém, pode ser mal distribuída. Já a terça-feira na (23) teremos uma frente fria entre RS e SC intensifica as chuvas e os temporais isolados em quase todas as regiões, com maior impacto previsto para o Oeste.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Justiça concede liberdade provisória a Fábio Negão, Vereador preso por peculato em Itajaí

• Motociclista é arremessado 40 metros após acidente em SC e motocicleta se despedaça

• Ex-vereador condenado por homicídio em Timbó é preso no Paraná



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.