Previsão do Tempo: semana começa com sol e frio em Santa Catarina Após um fim de semana nublado e chuvoso na maior parte de Santa Catarina, a semana deverá começar com sol e frio. A Defesa Civil...

ND Mais|Do R7 20/05/2024 - 06h48 (Atualizado em 20/05/2024 - 06h48 ) twitter

