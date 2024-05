Previsão do Tempo: Semana instável com chuva e ventos intensos em Santa Catarina A semana começa com instabilidade em Santa Catarina, com mais chuva a caminho e chance de temporais, especialmente nas áreas do Oeste...

A semana começa com instabilidade em Santa Catarina, com mais chuva a caminho e chance de temporais, especialmente nas áreas do Oeste, Serra e Litoral Sul. Os ventos se intensificarão ao longo do dia, especialmente nas áreas costeiras e serranas, com rajadas entre 50 e 70 km/h. Há uma grande preocupação com o mar até quarta-feira (15) devido à previsão de muita agitação. O céu encoberto manterá as temperaturas amenas, e com o vento, alguns períodos do dia poderão ficar até gelados. Na terça-feira (14), a presença de nebulosidade e chuva é esperada no Norte Catarinense. Ao longo do dia, uma massa de ar frio e seco entrará em cena, tornando o tempo nublado e gelado, especialmente nas áreas de divisa com o RS e Grande Florianópolis. Prepare-se para sentir a queda nas temperaturas, finalmente condizentes com o normal para a segunda quinzena de maio.

