ND Mais |Do R7

Procon SC alerta para aumento abusivo no preço da água mineral Devido a alta procura por água mineral, após a enchente histórica no Rio Grande do Sul, alguns estabelecimentos estão aumentando...

Alto contraste

A+

A-

Devido a alta procura por água mineral, após a enchente histórica no Rio Grande do Sul, alguns estabelecimentos estão aumentando o valor do produto que, segundo o Procon SC, fere o Código de Defesa do Consumidor.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Procon SC adverte estabelecimentos sobre aumento no preço da água mineral

• FOTOS: Chape celebra 51 anos de história com partida entre sócios na Arena Condá

• Furb: 60 anos e 40.000 formandos



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.