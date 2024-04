Projeto de Convivência: Oficina de Karatê promove inclusão social no CRAS do Bairro Líder Descubra como uma iniciativa voluntária, em parceria com a Secretaria da Família e Proteção Social, está promovendo inclusão social...

Descubra como uma iniciativa voluntária, em parceria com a Secretaria da Família e Proteção Social, está promovendo inclusão social através de uma oficina de karatê no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do Bairro Líder.

