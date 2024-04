Projeto de restaurante em Blumenau passa por levantamento topográfico Um levantamento topográfico do Morro do Aipim, no antigo Frohsinn, vai ajudar a Prefeitura de Blumenau a ter detalhes atualizados...

Um levantamento topográfico do Morro do Aipim, no antigo Frohsinn, vai ajudar a Prefeitura de Blumenau a ter detalhes atualizados sobre a área, para definir um novo projeto de concessão do local à iniciativa privada. Através da Secretaria de Parcerias e Concessões do município, uma empresa especializada foi contratada para fazer um "raio-x".

