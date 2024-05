ND Mais |Do R7

Projetos de ferrovias de SC são destaque em audiência pública Os projetos de ferrovias em Santa Catarina foram tema de uma audiência pública em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O debate...

Os projetos de ferrovias em Santa Catarina foram tema de uma audiência pública em Joaçaba, no Meio-Oeste de Santa Catarina. O debate na segunda-feira (13) contou com prefeitos, vereadores, representantes da sociedade organizada e comunidade regional participaram do evento.

