Quarta-feira de transição entre chuva e sol em Santa Catarina A quarta-feira marca uma transição entre as nuvens de chuva e a presença do sol em Santa Catarina. Já é possível observar o sol surgindo...

A quarta-feira marca uma transição entre as nuvens de chuva e a presença do sol em Santa Catarina. Já é possível observar o sol surgindo em alguns pontos do Estado. Confira a previsão completa com a Camila Levien.

