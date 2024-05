Quatro cidades de SC decretam estado de emergência após estragos causados pelas chuvas

Alto contraste

Atualização sobre a situação das chuvas em Santa Catarina. Quatro cidades decretaram estado de emergência devido aos estragos causados pelas tempestades da última semana. A região oeste foi uma das mais afetadas. Além disso, o repórter Geovan Petry traz informações sobre a mobilização de Chapecó para ajudar o Rio Grande do Sul em meio à crise. 150 toneladas de donativos foram arrecadados para as famílias atingidas no estado gaúcho. Saiba mais sobre os impactos e a solidariedade diante dessa situação.

