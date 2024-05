Relato impactante: Ex-moradora de Blumenau descreve situação em Canoas, no Rio Grande do Sul Em um relato emocionante e preocupante, uma ex-moradora de Blumenau compartilhou sua experiência sobre a situação em Canoas, no Rio...

ND Mais| 08/05/2024 - 15h02 (Atualizado em 08/05/2024 - 15h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share