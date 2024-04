Renato Gaúcho: polêmicas e viralizações O técnico Renato Gaúcho causou polêmica na derrota de 1 a 0 do seu Grêmio para o Bahia no sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador...

(Lucas Uebel/Lucas Uebel/Gremio FBPA)

O técnico Renato Gaúcho causou polêmica na derrota de 1 a 0 do seu Grêmio para o Bahia no sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pelo Campeonato Brasileiro. O treinador mandou os reservas irem para o vestiário antes do fim do jogo. Após a partida discutiu com um repórter e acabou viralizando. O MAIS QUE UM JOGO não ia deixar passar.

