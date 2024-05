Resgate emocionante: Corpo de homem é encontrado após carro ser arrastado pela correnteza em SC Com uso de cabos de aço e ajuda da comunidade, o Corpo de Bombeiros Militar encontrou o corpo de um homem de 61 anos no rio Capelinha...

Com uso de cabos de aço e ajuda da comunidade, o Corpo de Bombeiros Militar encontrou o corpo de um homem de 61 anos no rio Capelinha, em Ipira, no Oeste de Santa Catarina. A guarnição registrou detalhes de como foi o resgate na manhã desta sexta-feira (3).

