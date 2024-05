Resumo dos Gols dos Times de SC no Brasileirão

ND Mais |Do R7

O Avaí bateu o Coritiba por 1 a 0 na noite do último sábado (11) e conquistou a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Zé Ricardo aos 40 minutos do segundo tempo.

