Revelação dos altos gastos da Prefeitura de Florianópolis em aluguéis de prédios

Uma investigação do Núcleo de Dados do Grupo ND revelou que a Prefeitura de Florianópolis despende aproximadamente meio milhão de reais por mês com aluguéis de dez prédios destinados ao funcionamento de gabinetes e secretarias. Diante dessa situação, o prefeito Topázio Neto anunciou a assinatura de um termo de cooperação com o Serviço de Patrimônio da União, visando mapear imóveis que possam ser cedidos gratuitamente para uso da administração municipal. A reportagem completa, conduzida por Daniela Ceccon, traz mais detalhes sobre esse cenário de gastos excessivos e as medidas para mitigar esses custos.

