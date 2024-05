Sandy anuncia pausa na carreira após shows beneficentes Sandy anunciou que fará uma pausa na carreira após dois shows que irá realizar para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande...

Sandy anunciou que fará uma pausa na carreira após dois shows que irá realizar para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. As apresentações serão nos dias 15 e 16 de junho no Espaço Unimed, em São Paulo. Os ingressos começam a ser vendidos na próxima sexta-feira (10).

