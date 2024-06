ND Mais |Do R7

Santa Catarina se prepara para mudança no governo em julho Com as viagens do governador Jorginho Mello a Portugal e da vice Marilisa Boehm ao Uruguai, o presidente da Assembleia Legislativa...

Alto contraste

A+

A-

Com as viagens do governador Jorginho Mello a Portugal e da vice Marilisa Boehm ao Uruguai, o presidente da Assembleia Legislativa, Mauro de Nadal (MDB), terceiro na linha sucessória assume o comando do governo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Santa Catarina terá um novo governador em julho

• Por que filha de Nahim foi barrada em velório por sua ex-madrasta?

• Operação Presságio: Ministério Público apresenta denúncia por suposta fraude na Cidade do Samba



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.