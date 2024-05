Santa Catarina surpreende com a geração de 14 mil novos empregos formais em março

Alto contraste

Santa Catarina continua a apresentar sinais positivos de recuperação econômica, registrando a abertura de 14 mil novos postos de trabalho formal somente no mês de março. Esse aumento significativo no número de empregos formais é um indicador promissor para a economia do estado, refletindo o dinamismo e a resiliência do mercado de trabalho catarinense. Esta notícia traz esperança para os trabalhadores e empresários locais, destacando a contribuição do estado para o crescimento econômico regional e nacional.

