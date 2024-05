ND Mais |Do R7

Santa Catarina surpreende com baixa proporção de mães solo em domicílios Santa Catarina possui a menor proporção de domicílios com mães solo no Brasil, apontou uma pesquisa da FGV (Fundação Getulio Vargas...

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina possui a menor proporção de domicílios com mães solo no Brasil, apontou uma pesquisa da FGV (Fundação Getulio Vargas) feita entre 2012 e 2022. De acordo com o levantamento, cerca de 10% dos domicílios eram gerenciados mulheres que criavam seus filhos sozinhas.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Leia mais em ND Mais



• Santa Catarina tem a menor proporção de domicílios com mães solo do Brasil

• Avaí 1 x 0 Coritiba: nota dos jogadores e avaliação da estreia do Gilmar Dal Pozzo

• Avaí supera Coritiba na Ressacada, encerra jejum e vence a primeira na Série B



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.