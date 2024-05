ND Mais |Do R7

SC é o 3º estado do Sul com menor taxa de mamografias; situação preocupa especialistas Santa Catarina é o estado da região Sul que menos fez mamografia para rastreio do câncer de mama no período entre 2021 e 2022. A...

Alto contraste

A+

A-

Santa Catarina é o estado da região Sul que menos fez mamografia para rastreio do câncer de mama no período entre 2021 e 2022. A taxa de cobertura de 20,3% ficou abaixo do indicado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que é de 70% do público-alvo, as mulheres entre 50 e 69 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• ‘Subindo pelas paredes’: shake potente promete dar energia e combater depressão

• Mega-Sena acumulada! 47 milhões serão sorteados neste sábado

• SC é o 3º estado do Sul que menos faz mamografias; taxa é considerada abaixo do ideal para OMS



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.