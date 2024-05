SC envia ajuda humanitária para o Rio Grande do Sul A Polícia Civil de Santa Catarina enviou neste domingo (5) um segundo helicóptero para atuar no resgate de moradores afetados pelas...

A Polícia Civil de Santa Catarina enviou neste domingo (5) um segundo helicóptero para atuar no resgate de moradores afetados pelas chuvas do Rio Grande do Sul. A aeronave saiu de Chapecó. Diversas cidades catarinenses também se mobilizaram para arrecadar alimentos, produtos de limpeza e outros itens para as famílias atingidas.

