Serra do Faxinal: Reabertura para facilitar acesso entre SC e RS

Uma importante rota entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina foi reaberta de forma excepcional, mesmo estando em obras. Através da Serra do Faxinal, no sul do estado, é possível escoar produtos e ajudar moradores que ainda estão isolados na Serra Gaúcha. A repórter Rachel Schneider traz mais detalhes sobre essa iniciativa que visa agilizar a entrega de donativos e auxiliar na recuperação das áreas afetadas pelas chuvas.

