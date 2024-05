ND Mais |Do R7

Situação crítica no RS: equipe da NDTV traz atualizações sobre as chuvas O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul devido às chuvas chegou a 151, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil....

O número de mortes confirmadas no Rio Grande do Sul devido às chuvas chegou a 151, conforme boletim divulgado pela Defesa Civil. Além disso, ainda há 105 pessoas desaparecidas. A equipe da NDTV está no estado gaúcho acompanhando de perto a situação. Márcio Falcão e Gladionor Ramos estão posicionados para trazer as informações ao vivo. Fique por dentro de todas as atualizações sobre essa tragédia.

