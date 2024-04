Sol brilhará em todas as regiões de SC nesta quarta-feira Você estava com saudades dele? Então, prepare-se para um retorno triunfal! Nesta quarta-feira (17), a Defesa Civil traz boas notícias...

Você estava com saudades dele? Então, prepare-se para um retorno triunfal! Nesta quarta-feira (17), a Defesa Civil traz boas notícias: o sol brilhará em todas as regiões do Estado. Graças à chegada de uma massa de ar seco e frio, as nuvens darão lugar ao céu claro.

