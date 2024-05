Solidariedade em tempos de adversidade: Santa Catarina envia equipes para auxiliar o Rio Grande do Sul Diante das intensas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, Santa Catarina estende a mão solidária enviando equipes para auxiliar...

Diante das intensas chuvas que assolam o Rio Grande do Sul, Santa Catarina estende a mão solidária enviando equipes para auxiliar no enfrentamento dos impactos. Em um gesto de cooperação e empatia, profissionais da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros partem em missão para oferecer suporte às comunidades afetadas. Esta iniciativa reforça os laços fraternos entre os estados e demonstra a união em momentos de adversidade. Acompanhe os detalhes dessa nobre ação de apoio mútuo em meio às adversidades climáticas.

