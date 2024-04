Tite: A polêmica das cusparadas no futebol Não sou fã do treinador Tite, confesso para os leitores. Ainda nutro a minha indignação pelas duas eliminações da Seleção Brasileira...

Alto contraste

A+

A-

Não sou fã do treinador Tite, confesso para os leitores. Ainda nutro a minha indignação pelas duas eliminações da Seleção Brasileira nas duas últimas copas do mundo, no qual ele errou por teimosia e por arrogância. Porém, sejamos justos: o atual técnico do Flamengo tem toda razão em reclamar de alguns gestos, como, por exemplo, as cusparadas que ele levou de alguns torcedores do Palmeiras.

Leia a matéria completa no nosso parceiro ND Mais

Publicidade

Leia mais em ND Mais



• Casan realiza vistoria no reservatório da Rua Irineu Comelli em São José

• Homem é morto ao tentar esfaquear policial durante abordagem em Chapecó

• Nesse desabafo, o Tite tem toda razão



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.